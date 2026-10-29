Приставы не смогли взыскать с актера Смольянинова* долг в 101 тысячу рублей

Актер Артур Смольянинов* Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Судебным приставам не удалось взыскать с актера Артура Смольянинова* кредитную задолженность на сумму более 101 тысячи рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

В начале года в отношении актера было открыто более пяти исполнительных производств. Они касались взыскания задолженностей, в том числе неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

"Сейчас задолженность погашена, дела закрыты, кроме одного производства - это долг по кредиту на сумму свыше 101 тыс. рублей", - сказал источник ТАСС.

Правоохратитель уточнил, что производство по этому делу прекращено, поскольку приставам не удалось установить местонахождение должника и его имущества, а также получить сведения о наличии денежных средств.

Ранее KP.RU сообщал, что с актера Игоря Петренко судебные приставы взыскали долг по алиментам в размере более 875 тысяч рублей. Однако за артистом все равно остается задолженность в 379 тысяч рублей.

*- лицо, признанное в России иноагентом, а также внесенное в перечень террористов и экстремистов