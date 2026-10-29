В России хотят заменить Хеллоуин праздником русской сказки

Русские сказки знакомы многим с детства, поэтому праздник мог бы напомнить о культурном и народном наследии страны. Фото: Sobolev Artyom/news.ru/Global Look Press

В России предложили создать альтернативу Хэллоуину, основанную на героях отечественных сказок. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС.

По его задумке, праздник можно переименовать в праздник русской сказки, сохранив традицию костюмированных развлечений для детей. Гриб признался, что сам не относится к Хэллоуину положительно, однако понимает, почему он нравится детям: им интересно переодеваться в необычные костюмы, участвовать в конкурсах и играть. По мнению представителя ОП, эти развлечения можно сохранить, наполнив их российским культурным содержанием.

В качестве персонажей для такого праздника Гриб назвал Кощея Бессмертного, Бабу Ягу, Лешего и Водяного. Он считает, что отечественные сказки предлагают достаточно героев, которые могли бы стать основой тематических костюмов и праздничных мероприятий.

Как отметил замсекретаря Общественной палаты, такая идея связана не только с детскими развлечениями, но и с уважением к национальным традициям. Русские сказки знакомы многим с детства, поэтому праздник мог бы напомнить о культурном и народном наследии страны.

Ранее KP.RU писал, что свердловский депутат Вячеслав Вегнер предложил бороться с празднованием Хэллоуина, в том числе выбрасывать тыквы в реку, а тех, кто откажется от западного праздника, поощрять билетами в театр. Парламентарий также заявил, что Хэллоуин не соответствует российским культурным традициям.