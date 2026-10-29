Задымление в Амурской области вызвано природными пожарами в Китае

Задымление в Благовещенске вызвано пожарами в Китае Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Задымление воздуха в Благовещенске и приграничных районах Амурской области связано с природными пожарами в Китае. Об этом сообщили в региональном центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

По данным ведомства, на территории Амурской области природных пожаров не выявлено. Дым поступает со стороны Китая, где зафиксировано более 30 очагов возгорания вблизи границы с Россией.

Спасательные службы следят за обстановкой. Жителям Благовещенска и приграничных районов рекомендовали закрыть окна и по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе.

Ранее KP.RU сообщал, что Хабаровский край окутало дымом из-за лесные пожары в Поднебесной. Сильный ветер гонит дым на северо-восток. Токсичное облако преодолело несколько сотен километров. Видимость снизилась, а в воздухе стоит запах гари.