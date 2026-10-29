В России разработали спиртовой препарат для лечения нарушений сердечного ритма

В России разработали препарат для лечения аритмии Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Ученые новосибирского НМИЦ имени Мешалкина разработали препарат на основе спиртов для лечения нарушений сердечного ритма. Об этом журналистам сообщил директор центра Евгений Тарасюк.

"Лекарственный препарат для лечения нарушения ритма сердца. Доклинические испытания завершили, и сейчас ожидаем как раз-таки первой фазы клинических испытаний этого препарата", - сказал врач.

Мешалкин уточнил, что препарат планируют вводить в коронарный синус с помощью специального баллонного катетера. Предполагается, что он будет локально воздействовать на ткани, вызывающие аритмию.

Разработчики рассчитывают начать клинические испытания в середине ноября, а вывести лекарство на рынок - в 2029-2030 годах. Его стоимость может составить около 15 тысяч рублей.

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