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НовостиПолитика29 октября 2026 1:48

Ушаков оценил идею переговоров с Европой через Стубба и Стере

Ушаков: Стубба и Стере пока не рассматривают как переговорщиков от Европы
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Фото:Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Фото:Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Россия пока не рассматривает президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере в качестве переговорщиков, которые могли бы представлять всю Европу. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Пока об этом речь совершенно не идет и никто ничего не рассматривает», — подчеркнул Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о возможных кандидатурах европейских представителей.

Он пояснил, что на данный момент достигнута договорённость только о возобновлении трёхсторонних консультаций с участием представителей России, Украины и США. Другие форматы переговоров пока не обсуждаются.

Ушакову задали вопрос, может ли Москва рассматривать Стубба и Стере как представителей Европы на возможных переговорах. В ответ помощник российского президента вновь указал, что сейчас обсуждается только трёхсторонний формат консультаций.

Ранее KP.RU писал, что в Европе обсуждают кандидатуру возможного переговорщика для диалога с Россией по урегулированию конфликта на Украине.