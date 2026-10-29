Пожар и выброс радиации на ядерном объекте в США: что известно

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пожар произошел вечером 28 октября в Национальной лаборатории Саванна-Ривер на территории ядерного комплекса Savannah River Site в американском штате Южная Каролина. Об этом сообщил телеканал WRDW.

По данным экстренного оповещения, при происшествии был зафиксирован нефильтрованный выброс радиоактивных веществ на уровне земли. Пожар удалось потушить. При этом, как сообщили представители объекта, радиоактивного загрязнения за пределами комплекса не обнаружили.

После происшествия въезд на территорию ограничили. Также ввели временные ограничения на полеты, железнодорожное и речное движение в районе комплекса. Часть сотрудников укрыли в помещениях в качестве меры предосторожности.

Причина возгорания, точное количество выброшенных радиоактивных веществ и информация о возможных пострадавших не уточняются

Ранее KP.RU сообщал о пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения. По данным Роспотребнадзора, возгорание не повлияло на радиационный фон в России, а специалисты не выявили превышения естественного гамма-излучения.