"Это ошибочно": Норвегия обвинила FT в публикации фейка о разговоре с Путиным

Норвегия потребовала от FT исправить статью о разговоре Путина и Стере Фото: REUTERS.

Норвегия потребовала от Financial Times исправить статью о разговоре премьер-министра Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Александра Стубба с лидером России Владимиром Путиным.

В материале от 27 октября утверждалось, что значительную часть беседы Путин якобы посвятил рассказу о средневековой славянской истории. Вместо обсуждения завершения конфликта лидеры ЕС якобы слушали о его первопричинах.

"Это ошибочно. И мы попросили Financial Times исправить это, потому что это неправда", - сказал премьер-министр Норвегии для TV2.

Стёре отметил, что Путин изложил свою позицию и проанализировал события с 2014 года до настоящего времени. Он также не согласился с утверждением, что ему и Стуббу не предоставили достаточно времени для выступления.

Ранее KP.RU сообщал, что переговоры вызвали разногласия среди европейских союзников Украины. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила недовольство тем, что Стубб и Стёре не согласовали звонок. По ее мнению, такие разговоры нужно проводить совместно.