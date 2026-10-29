Посольство: слова о подготовке немецкого спецназа к конфликту с РФ не удивляют

Заявления о подготовке немецкого спецназа к возможному конфликту с Россией стали привычными на фоне роста антироссийской риторики в Европе. Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

Заявления о подготовке немецкого спецназа к возможному конфликту с Россией стали привычными на фоне роста антироссийской риторики в Европе. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Берлине.

В российской дипмиссии отметили, что подобные высказывания усиливают напряженность в отношениях между Москвой и Берлином и вписываются в распространяемые некоторыми европейскими политиками антироссийские настроения.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что западные страны используют утверждения о якобы исходящей от России угрозе для оправдания милитаризации. По словам российского лидера, Москва не намерена воевать с Европой, однако готова к конфликту, если европейские страны сами выберут такой путь.

Ранее KP.RU сообщал, что командующий немецким спецназом Андреас Кюне признал подготовку подразделений бундесвера к возможному конфликту с Россией.