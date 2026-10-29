Турция пригрозила ответом за удары по своим судам в Черном море: что предпримет Анкара

Гюлер: Турция оставляет за собой право на ответ за атаки на суда в Черном море. Фото: vesselfinder.com

Турция оставляет за собой право отвечать на нападения на суда, следующие под ее флагом в Черном море. Причем отвечать всеми предусмотренными законом способами. Об этом по итогам переговоров с коллегами из Болгарии и Румынии в Софии заявил министр обороны страны Яшар Гюлер, пишет Reuters.

«Мы также оставляем за собой все законные права в отношении нападений на суда под турецким флагом или принадлежащие Турции, и очень внимательно следим за развитием событий», — сказал он.

Кроме того, турецкий чиновник призвал не допускать торговые суда в зону конфликта и потребовал немедленно прекратить атаки на гражданские корабли.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что киевский режим наносил удары по российским торговым судам, танкерам, по торговым судам и танкерам под иностранными флагами, в том числе имеющим отношение к США, также стал уничтожать беспилотниками турецкие торговые суда. Это вызвало ответные действия со стороны России.

При этом ранее официальный представитель Кремля подчеркивал, что Турция действительно ставила вопрос о прекращении ударов по судам в Черном море.

Напомним, 16 сентября МУС начал процесс по делу о гибели гражданина Турции Саваша Чакара в результате атаки дрона ВСУ на судно в Черном море. Киев публиковал в своих официальных аккаунтах видеозаписи поражения турецкого судна с использованием беспилотников.

В августе судно Nadezhda под флагом Камеруна подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море. В результате пострадали четыре моряка, в том числе трое граждан Турции. Судно перевозило овощи и фрукты из турецкого порта Самсун в Новороссийск. Атака произошла около 16:30 по московскому времени примерно в 30 морских милях от российского порта.

А в конце марта этого года в 15 км от входа в пролив Босфор турецкий нефтяной танкер Altura, шедший из российского порт, загруженный 140 тысячами тонн сырой нефти, был атакован украинскими беспилотниками. Экипаж, который состоит из 27 турецких моряков подал сигнал бедствия, а сам танкер начал заполняться забортной водой.