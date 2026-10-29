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НовостиОбщество29 октября 2026 2:48

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с переводами через СБП: что известно

Мошенники стали использовать схему обмана с блокировкой СБП
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Мошенники начали использовать новую схему обмана, связанную с якобы блокировкой переводов через Систему быстрых платежей. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Мошенники начали использовать новую схему обмана, связанную с якобы блокировкой переводов через Систему быстрых платежей. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Мошенники начали использовать новую схему обмана, связанную с якобы блокировкой переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Злоумышленник звонит человеку и представляется сотрудником банка. Он утверждает, что обнаружил подозрительные операции через СБП, и убеждает собеседника, что необходимо срочно пройти «верификацию».

Под предлогом проверки личности мошенник просит назвать код из СМС. Таким образом аферист пытается получить конфиденциальные данные, используя тревогу и спешку, чтобы человек не успел проверить информацию.

Ранее KP.RU писал, что мошенники начали пугать россиян блокировкой счетов из-за якобы подозрительных переводов через Систему быстрых платежей. Аферисты представлялись сотрудниками финансовых ведомств и требовали подтвердить законность операций, угрожая ограничить доступ к деньгам.