Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 октября 2026 3:03

Собянин сообщил об уничтожении 166 беспилотников на подлете к Москве

Экстренные службы работают на местах падения обломков дронов в Москве
Мария ПАНЮТИНА
Число сбитых за ночь беспилотников на подлете к Москве достигло 166

Число сбитых за ночь беспилотников на подлете к Москве достигло 166

Фото: REUTERS.

Киевский режим продолжает попытки атаковать столицу России. Общее число сбитых в ночь на 29 октября дронов достигло 166. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

"Сбиты 30 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал глава российской столицы.

Собянин отметил, что российские средства противовоздушной обороны перехватывают цели на подлете к Москве. Сведения о повреждениях и пострадавших не поступали. Попытки атаковать столицу продолжаются.

Ранее KP.RU сообщал, что в Запорожской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус. Транспортное средство следовало по маршруту Симферополь - Москва. Губернатор региона Евгений Балицкий уточнил, что от вражеского удара один человек погиб.