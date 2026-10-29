Собянин сообщил об уничтожении 166 беспилотников на подлете к Москве

Число сбитых за ночь беспилотников на подлете к Москве достигло 166 Фото: REUTERS.

Киевский режим продолжает попытки атаковать столицу России. Общее число сбитых в ночь на 29 октября дронов достигло 166. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

"Сбиты 30 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал глава российской столицы.

Собянин отметил, что российские средства противовоздушной обороны перехватывают цели на подлете к Москве. Сведения о повреждениях и пострадавших не поступали. Попытки атаковать столицу продолжаются.

Ранее KP.RU сообщал, что в Запорожской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус. Транспортное средство следовало по маршруту Симферополь - Москва. Губернатор региона Евгений Балицкий уточнил, что от вражеского удара один человек погиб.