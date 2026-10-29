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НовостиПолитика29 октября 2026 3:05

Трамп отказался вмешиваться в спор вокруг выборов в Бразилии: что он сказал о Болсонару

Трамп не поддержал претензии Болсонару на пост президента Бразилии
Диана ЗАМАЛЕЕВА
«Я не стану давать комментариев по этому поводу, но знаю, что мы предоставили ему разрешение на въезд в страну, так что посмотрим. Но я не буду вмешиваться. Это были очень странные выборы, это уж точно», — заявил президент США.

«Я не стану давать комментариев по этому поводу, но знаю, что мы предоставили ему разрешение на въезд в страну, так что посмотрим. Но я не буду вмешиваться. Это были очень странные выборы, это уж точно», — заявил президент США.

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг заявления бразильского сенатора Флавиу Болсонару, который после поражения на выборах назвал себя законным президентом страны. При этом американский лидер вновь усомнился в прозрачности голосования в Бразилии.

Отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в штат Огайо, Трамп отказался прямо комментировать претензии Болсонару.

«Я не стану давать комментариев по этому поводу, но знаю, что мы предоставили ему разрешение на въезд в страну, так что посмотрим. Но я не буду вмешиваться. Это были очень странные выборы, это уж точно», — заявил президент США.

Ранее KP.RU писал, что после поражения на президентских выборах в Бразилии сенатору Флавиу Болсонару запретили покидать страну и потребовали сдать паспорт. Политик заявил, что считает ограничения незаконными и намерен защищаться от попыток давления.