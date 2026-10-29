Россиянам назвали минимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2027 году

Минимальное пособие по уходу за ребенком в 2027 году составит 11,4 тыс. рублей Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Для работающих россиян с 1 февраля 2027 года минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года может составить почти 11,4 тыс. Рублей. Об этом со ссылкой на проект бюджета Соцфонда сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, точная сумма выплаты на следующий год равна 11 395 рублей, в 2028 году - 11 850 рублей, а в 2029 - 12 325 рублей.

Напомним, в этом году ежемесячное пособие на ребенка составляет 9 185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей - при 75% и 18 371 рубль - при 100%.

Ранее сообщалось, что в 2026 году прожиточный минимум в России увеличился на 6,8%. После индексации его величина достигла 18 939. Об этом рассказал член Общественной палаты Евгений Машаров.