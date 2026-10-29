Таляровский: российский «Гугл» выплатил 16,8 млрд рублей штрафов

Таляровский: российский Google выплатил 16,8 млрд рублей штрафов Фото: REUTERS.

Российский «Гугл» выплатил 16,8 миллиарда рублей штрафов, которые российские суды присудили американской Google LLС. Об этом на заседании суда конкурсный управляющий компании Валерий Таляровский.

Руководитель уточнил, что почти 14,7 миллиарда рублей из этой суммы было выплачено из конкурсной массы «Гугл», еще 2,1 миллиарда рублей приставы взыскали с должников компании.

Напомним, 13 октября компания Google Ireland Limited обратилась в Верховный суд РФ с кассационной жалобой, в которой просит пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций о взыскании с нее около 160,3 млрд рублей в конкурсную массу разорившегося ООО «Гугл».

Как писал сайт KP.RU, в начале июня Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение нижестоящей инстанции о взыскании около 160,3 млрд рублей с компании Google Ireland Limited в пользу ООО «Гугл».