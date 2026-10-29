В США потребовали расследовать сбои Starlink на Украине: что сказали в Пентагоне

Пентагон отказался расследовать сбои системы Starlink на Украине Фото: REUTERS.

Пентагон отказался проводить расследование перебоев в работе спутниковых систем связи Starlink и Starshield на Украине по запросу группы американских сенаторов. Об этом сообщает Associated Press.

В ответе генеральный инспектор Пентагона говорится, что на вопросы законодателей целесообразнее ответить представителям ВВС США. Сенаторы расценили такую позицию как отказ от проверки обстоятельств сбоев.

По данным издания, законодатели также обратили внимание на противоречия в отчетах администрации президента США Дональда Трампа и SpaceX относительно причин перебоев в работе спутниковых систем.

Ранее американский предприниматель Илон Маск ограничил доступ ВСУ к системе Starlink. По его словам, это произошло потому, что киевский режим использовал ее для убийства людей. Тем самым ВСУ нарушили условия использования системы.