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НовостиВ мире29 октября 2026 3:43

Пентагон покинул главный военный стратег: что не устроило Хегсета

The Atlantic: Хегсет уволил главного военного стратега Пентагона Сильвию
Мария ПАНЮТИНА
Хегсет уволил главного военного стратега Пентагона Сильвию

Хегсет уволил главного военного стратега Пентагона Сильвию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Глава Пентагона Пит Хегсет отстранил генерал-лейтенанта армии США Бретта Сильвию от должности в Объединенном комитете начальников штабов. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, отстранение главного военного стратега связано с тем, что он утратил доверие главы военного ведомства США. Официальных объяснений причин кадрового решения представлено не было.

Решение было принято в период обострения ситуации вокруг Ирана. Как указывает газета, президент США Дональд Трамп может рассматривать возможность возобновления военной кампании против исламской республики.

Ранее глава Белого дома заявлял, что перед США стоит дилемма. По словам американского лидера, Вашингтон выбирает между быстрым завершением военных действий против Ирана и их постепенным угасанием.