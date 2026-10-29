Вэнс: страны ЕС десятками лет пользовались плодами медразработок США. Фото: Jim LoScalzo-Pool via CNP/GLOBAL LOOR PRESS

Страны Европы десятилетиями пользовались плодами американских медицинских разработок. А в это же время простые американцы переплачивали за лекарства. Об этом, выступая перед сторонниками в Северной Каролине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Высокопоставленный американский чиновник добавил, что из-за существующей системы ценообразования на рынке лекарств американцы долгое время находились в заведомо невыгодном положении.

«Вспомните: слишком долго наши бабушки и дедушки, наши родители и мы сами платили заоблачные цены за лекарства, в то время как европейские страны бесплатно пользовались инновациями, созданными в Соединенных Штатах Америки», — заявил Вэнс.

Напомним, президент США Дональд Трамп с 1 октября прошлого года установил стопроцентные пошлины на всю брендированную и запатентованную фармацевтическую продукцию. При этом он подчеркнул, что исключения предусмотрены для тех производителей, которые уже начали строительство своих предприятий на территории Соединенных Штатов.