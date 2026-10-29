На руднике в Мурманской области возникло задымление, эвакуированы 79 человек

На руднике в Мурманской области возникло задымление Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

На руднике "Северный" в Мурманской области возникло задымление, почти 80 человек были эвакуированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

Информация о происшествии поступила в оперативную дежурную смену ведомства в 06:05 по московскому времени. Задымление обнаружили в конвейерном уклоне горной выработки на отметке минус 800 метров рудника.

Из рудника, входящего в состав Кольской горно-металлургической компании, вывели всех 79 человек. По данным ведомства, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Обстоятельства возникновения задымления уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что в Приморском крае на руднике "Восточный" произошло обрушение горной породы. Один рабочий получил травмы. В этот момент внутри находились 22 человека. Спасатели подняли на поверхность пострадавшего горнорабочего и передали его медикам.