Силы ПВО сбили 613 дронов, летевших в сторону Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В ночь с 28 на 29 октября Московский регион подвергся масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов. В период с 20:30 до 07:00 в направлении столицы и Подмосковья было зафиксировано движение 613 БПЛА. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Благодаря слаженной работе дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ большую часть вражеских дронов удалось перехватить и ликвидировать на дальних подступах к региону. Непосредственно на подлете к столице силы ПВО уничтожили 231 беспилотник.

Днем ранее, 28 октября, украинские беспилотники атаковали Курск, вызвав пожар в здании на улице Перекальского, где находились серверы медицинской системы. Возгорание ликвидировано, но техника повреждена, что привело к временному сбою системы здравоохранения.