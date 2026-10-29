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НовостиПроисшествия29 октября 2026 4:11

Силы ПВО сбили 613 дронов, летевших в сторону Москвы

Собянин сообщил о массированной атаке беспилотников на Московский регион
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Силы ПВО сбили 613 дронов, летевших в сторону Москвы

Силы ПВО сбили 613 дронов, летевших в сторону Москвы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В ночь с 28 на 29 октября Московский регион подвергся масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов. В период с 20:30 до 07:00 в направлении столицы и Подмосковья было зафиксировано движение 613 БПЛА. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Благодаря слаженной работе дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ большую часть вражеских дронов удалось перехватить и ликвидировать на дальних подступах к региону. Непосредственно на подлете к столице силы ПВО уничтожили 231 беспилотник.

Днем ранее, 28 октября, украинские беспилотники атаковали Курск, вызвав пожар в здании на улице Перекальского, где находились серверы медицинской системы. Возгорание ликвидировано, но техника повреждена, что привело к временному сбою системы здравоохранения.