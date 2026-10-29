Пасха и Первомай подарят россиянам три выходных дня подряд в 2027 году

В 2027 году понедельник после Пасхи будет выходным Фото: Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

В мае 2027 года россиян ждут три выходных дня подряд в начале месяца благодаря совпадению Праздника Весны и Труда с православной Пасхой. Об этом сообщила депутат Госдумы Дарья Лантратова.

"В 2027 году нас ждет редкое совпадение календаря. Праздник весны и труда, 1 мая, приходится на субботу, а 2 мая мы будем отмечать православную Пасху", - сказала она для ТАСС.

Лантратова уточнила, что дата Пасхи ежегодно меняется, поскольку праздник рассчитывается по лунно-солнечному календарю. Так, в 2027 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая включительно.

Ранее KP.RU сообщал, что 31 декабря 2027 года будет выходным днем. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков отметил, что праздничные и выходные дни объединили таким образом, чтобы обеспечить россиянам непрерывный отдых.