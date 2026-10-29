Гарантированный доход пойдет вверх: каким сотрудникам федеральных ведомств удвоят оклады

Доцент Афанасьев: оклады сотрудников федеральных ведомств вырастут в два раза Фото: Артем КИЛЬКИН.

С 1 января 2027 года месячные должностные оклады технического и вспомогательного персонала федеральных ведомств вырастут в среднем в два раза. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев.

Реформа затронет сотрудников, которые не имеют статуса государственных гражданских служащих, но обеспечивают полноценное функционирование государственных органов. В их число входят делопроизводители, аналитики, эксперты, психологи, техники и другие профильные специалисты. Главная цель нововведения — существенно повысить фиксированную, гарантированную часть заработка, выплачиваемую за фактически отработанное время в рамках норм Трудового кодекса РФ.

При этом эксперт подчеркнул, что увеличение окладной части не означает автоматического удвоения всей итоговой суммы, получаемой сотрудником на руки. Для сбалансирования фонда оплаты труда структура выплат будет параллельно скорректирована. Надбавка за сложность и высокие достижения снизится до 25–50% от оклада вместо прежних 50–100%, а материальная выплата к отпуску сократится с двух окладов до одного.

«Вместе с тем надбавка за выслугу лет будет начисляться уже после одного года стажа (ранее от трех лет), а сроки и размеры индексации окладов привязаны к окладам госслужащих», — пояснил Афанасьев.

Привязка индексации и условий выслуги лет к стандартам госслужбы позволит сделать систему оплаты труда технического персонала федеральных органов более стабильной, прозрачной и защищенной от рыночных колебаний.

Ранее писатель и депутат 9-го созыва Николай Стариков заявил, что Государственная дума должна работать над повышением зарплат россиян, а не жаловаться на высокие цены.

Тем временем средние предложения по заработной плате в стране за год увеличились на 20% и составили 84 590 тысяч рублей в месяц. Первое место в рейтинге заняла Калмыкия. За январь-сентябрь 2026 года работодатели стали предлагать специалистам в среднем 88 947 рублей в месяц, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На второй строчке расположилась Мурманская область, где средний размер предлагаемой заработной платы вырос за год на 46% и составил 105 882 рубля в месяц.