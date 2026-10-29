Yonhap: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря Фото: REUTERS.

Корейская Народная Демократическая Республика запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщили в Объединенном командовании начальников штабов Республики Корея (ОКНШ), пишет агентство Yonhap.

«КНДР пустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря», - цитируют журналисты представителей ОКНШ.

Напомним, 12 октября Токио заявило, что со стороны Северной Кореи был зафиксирован пуск боеприпаса. По версии японского управления безопасности на море, замечена баллистическая ракета. В управлении не пояснили, куда летела ракета. При этом известно, что боеприпас упал. О разрушениях информации не поступало. Сообщается, что ракета упала спустя несколько минут после запуска.

В начале октября в Северной Корее прошли учения с пуском стратегических ракет средней дальности. Заведующая отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон уточнила, что запуски произвели на рассвете в направлении восточного побережья Кореи. Главное управление ракетостроения страны также провело испытание новой системы вооружения.