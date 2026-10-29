В Госдуме назвали основные признаки фейковых квитанций за ЖКХ

Депутат Колунов: отличить фальшивую квитанцию за ЖКХ можно по ошибкам в ФИО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Мошенники продолжают использовать поддельные платежные документы для хищения средств граждан. О том, по каким ключевым маркерам можно распознать фальшивую квитанцию за коммунальные услуги, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, в первую очередь нужно сверить номер лицевого счета с квитанциями за предыдущие месяцы, а также проверить корректность написания ФИО, точного адреса и указанной площади квартиры. Злоумышленники часто допускают ошибки в персональных данных или приводят чужие сведения. Кроме того, стоит внимательно изучить наименование управляющей компании или ресурсоснабжающей организации (РСО), так как в подделках нередко фигурируют сторонние юрлица, ИП и даже физические лица.

«Банковские реквизиты — важнейшая часть. Если реквизиты в получателе платежа или зашитые в QR-код отличаются от привычных, это признак мошенничества. Более того, при сканировании QR-кода в банковском приложении получателем средств должна быть официальная организация, а не стороннее юрлицо или физическое лицо», — отметил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Колунов заявил, что при возникновении малейших сомнений в подлинности платежки самым надежным решением станет прямой звонок на горячую линию обслуживающей организации для уточнения информации о начислениях.

Тем временем мошенники стали атаковать россиян, меняющих паспорта в 20 и 45 лет. Новая схема основана на создании фишинговых сайтов, копирующих официальные порталы МФЦ.