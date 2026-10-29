На правнучку Хрущева составили протокол о нарушении деятельности иноагента Фото: ru.wikipedia.org.

На правнучку бывшего генсека СССР Никиты Хрущева Нину Хрущеву* составили административный протокол о нарушении деятельности иностранного агента. Об этом говорится в электронной базе данных Тверского районного суда Москвы.

Отмечается, что заседание суда по этому делу состоится 24 ноября. Ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, Минюст России расширил список иноагентов и внес туда правнучку Никиты Хрущева – Нину Хрущеву* – 13 марта этого года. В министерстве отметили, что Хрущева* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, она выступала против СВО, а также участвовала в создании материалов иноагентов.

В 2024 году Нина Хрущева потерпела фиаско. Правнучка генсека не сумела выступить в «Ельцин-центре».

*лицо, признанное иноагентом в РФ