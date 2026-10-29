Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 октября 2026 4:47

На правнучку Хрущева составили протокол о нарушении деятельности иноагента

Нине Хрущевой* в России грозит штраф до 50 тысяч рублей
Анастасия СУТОРМИНА
На правнучку Хрущева составили протокол о нарушении деятельности иноагента

На правнучку Хрущева составили протокол о нарушении деятельности иноагента

Фото: ru.wikipedia.org.

На правнучку бывшего генсека СССР Никиты Хрущева Нину Хрущеву* составили административный протокол о нарушении деятельности иностранного агента. Об этом говорится в электронной базе данных Тверского районного суда Москвы.

Отмечается, что заседание суда по этому делу состоится 24 ноября. Ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, Минюст России расширил список иноагентов и внес туда правнучку Никиты Хрущева – Нину Хрущеву* – 13 марта этого года. В министерстве отметили, что Хрущева* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, она выступала против СВО, а также участвовала в создании материалов иноагентов.

В 2024 году Нина Хрущева потерпела фиаско. Правнучка генсека не сумела выступить в «Ельцин-центре».

*лицо, признанное иноагентом в РФ