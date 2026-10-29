Сеул заявил о запуске Пхеньяном порядка 10 ракет в сторону Японского моря Фото: REUTERS.

Северная Корея осуществила очередной запуск баллистических ракет в направлении Японского моря. Об этом сообщают южнокорейское агентство «Рёнхап» и Министерство обороны Японии.

По данным Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) Республики Корея, Пхеньян запустил порядка десять баллистических ракет малой дальности. Ранее в Сеуле сообщали о фиксировании по меньшей мере одного неопознанного снаряда.

Военное ведомство Японии подтвердило пуск, отметив, что ракета находилась в полете около 15 минут и упала за пределами исключительной экономической зоны страны. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара уточнил, что какого-либо ущерба зафиксировано не было.

В связи со случившимся правительство Японии сформировало кризисную группу из представителей заинтересованных ведомств, а береговая охрана призвала гражданские суда не приближаться к возможным обломкам в Японском море.

Прошедшие испытания стали первым подобным инцидентом с 12 октября, когда японские военные зафиксировали предыдущий пуск баллистической ракеты КНДР.

Незадолго до этого лидер КНДР Ким Чен Ын призвал поддерживать постоянную готовность армии к войне, проводя непрерывные военные учения, подчеркнув необходимость подготовки подразделений, способных сражаться по принципу «один против ста».