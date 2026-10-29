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НовостиОбщество29 октября 2026 5:11

В ФСБ рассказали, о чем нельзя сообщать в чатах знакомств для избежания шантажа

ФСБ: в чатах знакомств нельзя передавать личные данные для избежания шантажа
Анастасия СУТОРМИНА
ФСБ: в чатах знакомств нельзя передавать личные данные для избежания шантажа

ФСБ: в чатах знакомств нельзя передавать личные данные для избежания шантажа

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Чтобы не стать жертвами шантажа, в чатах знакомств нельзя сообщать о себе личные данные, предоставлять геолокацию или снимки зданий, а также оплачивать услуги по банковским реквизитам. Об этом россиян предупредили в Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России в связи с новыми случаями вербовки подростков и молодых людей через телеграм-чат знакомств «Дайвинчик / Leo».

Кроме того, добавили в ведомстве, не стоит переходить по направленным ссылкам, а также делиться фотографиями автомобилей, участков местности или других людей.

Всю эту информацию, уточнили в (ЦОС) ФСБ РФ, лжепредставители спецслужб используют для шантажа. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности вынуждают их совершать преступления.

Ранее в ФСБ сообщили, что изобретательные мошенники разработали новую схему отъема денежных средств у граждан, используя для этого якобы номера телефонов Федеральной службы безопасности. Россиянам раскрыли главные слова, выдающие преступников с головой.

Ранее директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Игорь Сергиенко отметил, что мошенники никакие не психологи. Они работают по заранее разработанным скриптам (сценариям, - Авт.), которые отточены на тысячах людей и постоянно совершенствуются.