ВС РФ поразили сухогруз, доставлявший военные грузы для ВСУ в порт Одессы

В Минобороны рассказали о новой операции российских военных в порту Одессы Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские войска нанесли удар по сухогрузу, который вез в порт Одессы военные грузы для армии Украины. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в четверг, 29 октября.

По данным министерства, судно использовалось для скрытной транспортировки вооружения, боеприпасов и другой военной техники. Все это предназначалось для ВСУ. Логистическая цепочка снабжения противника была успешно нарушена.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов... на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ», - указано в сводке.

Ранее стало известно, что российская армия смогла освободить населенный пункт Мировка, расположенный в Запорожской области. Миссию провели подразделения группировки «Восток».