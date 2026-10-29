Пожизненно осужденный убийца 11 человек взыскал компенсацию с «Почты России»: сколько Сайфаев смог отсудить за задержку писем

Осужденный убийца 11 человек Сайфаев отсудил у «Почты России» 7 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Осужденный на пожизненный срок за убийство 11 человек Тельман Сайфаев, отбывающий наказание в пермской колонии «Белый лебедь», выиграл три новых судебных спора с АО «Почта России». Суд взыскал в его пользу компенсацию морального вреда и штрафы на общую сумму 7 тысяч рублей за нарушение сроков доставки корреспонденции, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Поводом для обращений в суд стали задержки в доставке заказных писем в колонию. Истец просил компенсировать ему суммарно 24,5 тысячи рублей, утверждая, что из-за задержек испытывал чувство подавленности, беспомощности и разочарования.

«Взыскать с АО Почта России в пользу Сайфаева компенсацию морального вреда в размере 2 тысяч рублей, штраф 1 тысяча рублей, ...в размере 3 тысяч рублей, штраф 1500 рублей, ….в размере 2 тысяч рублей, штраф 1000 рублей», — сказано в решении суда.

Суд счел первоначально запрошенную сумму несоразмерной характеру нарушения и снизил размер выплат. Ранее Сайфаев уже отсудил у почтового оператора 3 тысячи рублей за задержку письма из Москвы.

Напомним, Тельман Сайфаев был приговорен к пожизненному лишению свободы за серию убийств, совершенных в Москве и Подмосковье в конце 1990-х годов. В прошлом году он подал в суд на соликамскую колонию «Белый лебедь», где он отбывает пожизненное наказание, заявив, что при обращении к стоматологу ему не лечили зубы, а только удаляли.