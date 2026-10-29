Лантратова: в Алешках полностью соблюдается режим тишины. Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова вылетает для проведения гуманитарной миссии в город Алешки Херсонской области. Об этом она сообщила в четверг, 29 июля.

По словам парламентария, в рамках миссии для жителей Алешек уже сформирована крупная гуманитарная колонна. В состав груза вошли продукты питания, необходимые медикаменты и предметы первой необходимости.

Лантратова также сообщила, что в районе проведения гуманитарной операции полностью соблюдается режим тишины.

«Видим, что режим тишины полностью сохраняется, никаких инцидентов за этот период времени не было и наши военные проводят все необходимые инженерно-технические работы, ведется разминирование дороги», — заявила она телеканалу «Звезда».

Ранее Лантратова заявила, что российские усилия сейчас сосредоточены на разминировании дорог, ведущих из Алешек.