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НовостиНаука29 октября 2026 5:28

Землю скоро накроет магнитная буря: ученые раскрыли, когда ее ждать

Магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле 31 октября
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Арина СЕРОВА
Магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле 31 октября. Фото: Ben Smegelsky/Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле 31 октября. Фото: Ben Smegelsky/Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Земле 31 октября ожидается слабая магнитная буря. Об этом рассказали сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН на своем официальном портале.

Специалисты ИКИ РАН опубликовали график, где указан прогноз на трое суток появления магнитных бурь на Земле.

Возмущения будут нарастать постепенно ближе к концу октября. Уже 29 октября вероятность шторма составит около 10 процентов. На следующие сутки этот показатель увеличится до 30 процентов.

В финальный день месяца буря достигнет своего максимума и накроет планету. Вероятность геомагнитного сбоя превысит отметку в 70 процентов. При этом отмечается, что уровень явления будет довольно слабым.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошел выброс небольшого протуберанца. По подсчетам специалистов ИКИ РАН, он, вероятнее всего, может достичь Земли.