Политик Мема: ЕС утратил доверие как участник мирного процесса по Украине. Фото: Aleksander Polyakov/GLOBAL LOOR PRESS

Своими действиями по поддержке Киева и оказанием прямой военной помощи страны Европейского союза полностью утратили доверие в качестве участника мирного процесса по Украине. Об этом в соцсети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

Комментируя недавний телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом, Мема отметил, что эта беседа никак не поможет европейцам. Они не получат место за столом переговоров.

«Это связано с тем, что ЕС утратил доверие как участник мирного процесса. В последние годы ЕС оказывал прямую военную помощь, разжигал русофобию и враждебно относился к России. Решение России не приглашать ни одного лидера ЕС вполне понятно», - отметил финский политик.

Ранее профессор международной политики Университета Тампере Туомас Форсберг заявил, что телефонная беседа президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и норвежским премьером Йонасом Стере продемонстрировала победу российского лидера.

В Британии же заявили, что президент России Владимир Путин продемонстрировал силу после переговоров с лидерами Финляндии и Норвегии, обратив всеобщее внимание на возможности российских стратегических вооружений.