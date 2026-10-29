От помощи к критике: Илон Маск кардинально изменил свое отношение к Украине

The Atlantic: Илон Маск сменил поддержку Украины на критику Фото: REUTERS.

Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск кардинально изменил свое отношение к Украине: от масштабной «щедрой поддержки» до «откровенной критики». Об этом пишет The Atlantic, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщается, в 2022 году бизнесмен передал Киеву тысячи терминалов спутниковой связи Starlink, которые в дальнейшем стали активно применяться украинской армией для управления беспилотниками и координирования войск. Однако кадры реальных боевых атак с использованием Starlink вызвали серьезные опасения внутри компании SpaceX.

Позже сам Маск в беседе со своим биографом Уолтером Айзексоном подчеркивал, что система спутникового интернета разрабатывалась исключительно для мирных целей и не предназначалась для ведения боевых действий.

Как отмечают авторы материала, источники из окружения предпринимателя подтверждают, что его взгляды трансформировались в «откровенную критику», а недавние сбои в работе сети Starlink на территории Украины наглядно продемонстрировали возможность отключения сервиса в любой момент по личному решению бизнесмена.

Напомним, Маск обвинил Киев в нарушении условий использования коммерческой системы Starlink, отметив, что использовать ее для наступательных ударов беспилотниками запрещено. Он заявил, что сервис заблокирован и без него украинская оборона рухнет.