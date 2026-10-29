Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире29 октября 2026 5:37

От помощи к критике: Илон Маск кардинально изменил свое отношение к Украине

The Atlantic: Илон Маск сменил поддержку Украины на критику
Елизавета КУЗНЕЦОВА
The Atlantic: Илон Маск сменил поддержку Украины на критику

The Atlantic: Илон Маск сменил поддержку Украины на критику

Фото: REUTERS.

Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск кардинально изменил свое отношение к Украине: от масштабной «щедрой поддержки» до «откровенной критики». Об этом пишет The Atlantic, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщается, в 2022 году бизнесмен передал Киеву тысячи терминалов спутниковой связи Starlink, которые в дальнейшем стали активно применяться украинской армией для управления беспилотниками и координирования войск. Однако кадры реальных боевых атак с использованием Starlink вызвали серьезные опасения внутри компании SpaceX.

Позже сам Маск в беседе со своим биографом Уолтером Айзексоном подчеркивал, что система спутникового интернета разрабатывалась исключительно для мирных целей и не предназначалась для ведения боевых действий.

Как отмечают авторы материала, источники из окружения предпринимателя подтверждают, что его взгляды трансформировались в «откровенную критику», а недавние сбои в работе сети Starlink на территории Украины наглядно продемонстрировали возможность отключения сервиса в любой момент по личному решению бизнесмена.

Напомним, Маск обвинил Киев в нарушении условий использования коммерческой системы Starlink, отметив, что использовать ее для наступательных ударов беспилотниками запрещено. Он заявил, что сервис заблокирован и без него украинская оборона рухнет.