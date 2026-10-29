Глава ДНР рассказал об обстановке в Доброполье

Пушилин: освобождение Доброполья ВС РФ не поставило точку в боях на этом участке Фото: Иван Макеев.

Освобождение Доброполья российскими силами не поставило окончательную точку в боях на этом участке передовой. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин в беседе с ТАСС.

«На добропольском направлении точка еще не поставлена. Рядом есть населенные пункты, которые находятся под контролем противника», - подчеркнул Пушилин.

По словам политика, солдатам ВС РФ предстоит проделать еще много работы, чтобы очистить от украинских боевиков близлежащие районы. Наши войска продолжают уверенно продвигаться на этом направлении.

Напомним, что 16 октября руководитель Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил главе государства Владимиру Путину об освобождении города Доброполья и населенного пункта Алексеево-Дружковка. Президент заявил, что установление контроля над Добропольем открывает путь к границам ДНР.