Экс-вокалиста «Агаты Кристи» Самойлова сняли с рейса в Испании: в чем причина

Shot: Экс-вокалиста «Агаты Кристи» Самойлова сняли с рейса в Испании Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Экс-вокалиста рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова сняли с рейса авиакомпании Ryanair в испанском Аликанте. Сотрудница на посадке отказалась пропускать музыканта на борт, посчитав, что он находится в состоянии алкогольного опьянения из-за его внешнего вида. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, музыкант вместе со своей командой планировал вылететь в Лиссабон. Представители артиста утверждают, что Самойлов находился в своем обычном состоянии, однако переубедить сотрудницу авиакомпании не удалось. В результате весь коллектив остался без перелета.

Чтобы успеть в столицу Португалии, команде пришлось срочно искать альтернативный маршрут. Музыканты наняли местного водителя на минивэне, который согласился довезти их до пункта назначения. В итоге шесть человек провели в дороге более 10 часов.

На прошлой неделе Самойлов был госпитализирован во время концерта в Берлине из-за обострения язвы желудка. Артист спел три песни, после чего почувствовал себя плохо и покинул сцену. Его увезли в больницу. Ранее у него был острый панкреатит, что также потребовало госпитализации.