Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Стерлитамак, обломки дронов упали на предприятие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Силы противовоздушной обороны России отразили атаку беспилотников на Стерлитамак в Башкирии, уничтожив восемь БПЛА. Об этом сообщил глава города Эмиль Шаймарданов.

По словам градоначальника, обломки одного из сбитых дронов упали на территорию местного предприятия. В результате объект получил незначительные повреждения.

При этом атака не повлияла на производственный процесс. Несмотря на падение обломков беспилотника, предприятие продолжает работу в штатном режиме.

Ранее украинские беспилотники атаковали другой город Башкирии — Салават. Тогда обломки нескольких дронов упали на территории промышленной зоны, в результате чего возник пожар. На место происшествия прибыли экстренные службы. По словам главы города Марата Загидуллина, погибших и пострадавших не было, а предприятие продолжило свою работу.