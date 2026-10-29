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НовостиПроисшествия29 октября 2026 6:08

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Стерлитамак, обломки дронов упали на предприятие

Завод в Стерлитамаке продолжает работать в штатном режиме после атаки БПЛА ВСУ
Марк СОКОЛОВ
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Стерлитамак, обломки дронов упали на предприятие

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Стерлитамак, обломки дронов упали на предприятие

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Силы противовоздушной обороны России отразили атаку беспилотников на Стерлитамак в Башкирии, уничтожив восемь БПЛА. Об этом сообщил глава города Эмиль Шаймарданов.

По словам градоначальника, обломки одного из сбитых дронов упали на территорию местного предприятия. В результате объект получил незначительные повреждения.

При этом атака не повлияла на производственный процесс. Несмотря на падение обломков беспилотника, предприятие продолжает работу в штатном режиме.

Ранее украинские беспилотники атаковали другой город Башкирии — Салават. Тогда обломки нескольких дронов упали на территории промышленной зоны, в результате чего возник пожар. На место происшествия прибыли экстренные службы. По словам главы города Марата Загидуллина, погибших и пострадавших не было, а предприятие продолжило свою работу.