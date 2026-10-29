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НовостиВ мире29 октября 2026 6:09

Politico: Зеленский боится срыва переговоров по Украине из-за США

Зеленский считает, что война США и Ирана может сорвать трехсторонние переговоры по Украине
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Арина СЕРОВА
Зеленский считает, что война США и Ирана может сорвать трехсторонние переговоры по Украине

Зеленский считает, что война США и Ирана может сорвать трехсторонние переговоры по Украине

Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский боится, что возможная эскалация войны между США и Ираном может сорвать предстоящие мирные переговоры по Украине. Об этом пишет газета Politico.

«Одним из важнейших неизвестных факторов является то, как долго внимание Трампа будет сосредоточено на Украине. После того, как весной США и Израиль начали войну с Ираном, прогресс в урегулировании украинского вопроса застопорился на несколько месяцев и возобновился этой осенью, когда Трамп попытался смягчить последствия ближневосточного конфликта. Новая эскалация войны с Ираном рискует снова отложить переговоры», - следует из материала.

Как отмечал сам Зеленский, сейчас исход будущей встречи РФ, Украины и США в Абу-Даби зависит от американской стороны. Глава киевского режима опасается, что Вашингтон может все отменить из-за своих военных планов на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле заявляли, что РФ продолжает вести подготовку к новым переговорам по урегулированию конфликта в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что совсем скоро Москва объявит согласованную дату встречи.