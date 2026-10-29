Эстония построит бункеры на границе с Россией: глава МО Херем сделал заявление

Министр обороны Херем: Эстония построит у границы с РФ до 150 бункеров. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOR PRESS

В рамках развития инфраструктуры Балтийского оборонительного пояса Эстония планирует построить у границы с Россией до 150 бункеров. Об этом со ссылкой на министра обороны Мартина Херема сообщает портал национального гостелерадио ERR.

«Около 100 из них будут находиться на государственной земле, порядка 50 — на муниципальной или частной земле», — уточнил министр.

Осенью прошлого года Эстония рассказала о другом элементе Балтийского оборонительного пояса. Тогда сообщалось, что власти страны планируют к 2028 году закончить сооружение 40-километрового противотанкового рва в юго-восточной части страны у границы с Россией.

Кроме того, сообщалось, что Эстония собирается потратить 200 млн евро на оснащение границы с Россией средствами борьбы с беспилотниками.