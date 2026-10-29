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НовостиПроисшествия29 октября 2026 6:18

Губернатор Шапша рассказал об отражении атаки БПЛА на Калужскую область: сбито почти 200 дронов

Губернатор Шапша: силы ПВО за вечер и ночь сбили 170 БПЛА в Калужской области
Марк СОКОЛОВ
Губернатор Шапша рассказал об отражении атаки БПЛА на Калужскую область: сбито почти 200 дронов

Губернатор Шапша рассказал об отражении атаки БПЛА на Калужскую область: сбито почти 200 дронов

Фото: REUTERS.

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 170 беспилотников над Калужской областью за вечер и минувшую ночь. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем канале на платформе Max.

По словам главы области, массированная атака продолжалась вечером 28 октября и в ночь на 29 октября. Российские военные перехватили и ликвидировали все 170 воздушных целей, о которых сообщил губернатор.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — подчеркнул Шапша.

Губернатор также уточнил, что на местах падения обломков уничтоженных беспилотников работают оперативные группы.

Ранее силы ПВО уничтожили 73 украинских беспилотника над Калужской областью за вечер и ночь 13 октября. Дроны были сбиты над 16 муниципальными округами, а также на окраинах Калуги и Обнинска. В результате атаки в Мосальском районе получили повреждения здание школы, два частных дома и легковой автомобиль. По информации губернатора, тогда обошлось без пострадавших.