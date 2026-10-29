США прячут НЛО в океане? Отставной генерал заговорил о базах инопланетян на Земле Фото: REUTERS.

Правительство США более 80 лет скрывает сведения о встречах американских военных с неопознанными объектами в океане. Об этом заявил контр-адмирал ВМС США в отставке Тим Галлодет, слова которого приводит International Business Times.

По утверждению бывшего военного, в архивах Пентагона десятилетиями хранятся две видеозаписи с загадочными объектами. На первой НЛО погружается в океан, не оставляя брызг. На второй, предположительно, тот же аппарат движется под водой с невероятной скоростью, после чего поднимается в воздух.

«Мне известно о другом видео, на котором показано нечто подобное, но оно снято сверху. Так что да, [неопознанным силам] удалось создать нечто такое, что мы понятия не имеем, как воспроизвести», — рассказал Галлодет.

Экс-океанограф ВМС США также заявил, что американские военные смогли изучить лишь около 10% мирового океана. По его мнению, неизведанные глубины могут служить убежищем для внеземных цивилизаций. Доказательств существования таких объектов Галлодет не представил.

Ранее Пентагон рассекретил очередную партию документов о встречах с НЛО. В архивах содержатся сведения о загадочных объектах, замеченных над американскими военными базами и у побережья Калифорнии. В частности, очевидцы рассказывали о черных треугольниках, которые якобы двигались со скоростью до 1800 миль в час. При этом необычные аппараты не издавали шума и не оставляли следов.