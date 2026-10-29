На Пхукете объявили красный уровень опасности: Людям посоветовали срочно унести вещи Фото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО.

В таиландской курортной провинции Пхукет объявили красный уровень опасности из-за угрозы сильного наводнения. Об этом сообщает местное издание The Nation Thailand.

Власти предупредили жителей и владельцев предприятий вдоль канала Банг-Яй о резком подъеме уровня воды. Людей призвали срочно перенести электроприборы, ценные вещи и другое имущество на верхние этажи зданий.

Причиной опасной ситуации стали затяжные проливные дожди и мощный приток воды из соседних районов. Из-за непогоды на острове уже возникли серьезные проблемы с транспортным сообщением. В частности, в районе Чалонг некоторые дороги оказались непроходимыми для легковых автомобилей и мотоциклов.

По прогнозам Метеорологического департамента Таиланда, грозовые дожди охватят до 70% территории южного западного побережья страны. Власти продолжают следить за уровнем воды и предупреждают о возможных новых подтоплениях.

Ранее на Пхукете прошли мощные ливни в ночь на 26 октября. Сильные осадки привели к наводнениям на острове. Кроме того, в популярном курортном районе Патонг сошел селевой поток, а улицы оказались затоплены.