В ФРГ официально зафиксировали почти 80 случаев изъятия детей у украинских беженцев

Райски: в ФРГ зафиксировали 79 случаев изъятия детей у украинских семей Фото: Николай ХИЖНЯК.

В Германии официально зафиксировано не менее 79 случаев изъятия детей ювенальными службами у украинских беженцев. Об этом РИА Новости сообщила финская активистка и беженка Салли Райски.

По ее словам, несмотря на попытки родителей вернуть своих детей, проблема практически не освещается в публичном пространстве, а сообщения о подобных инцидентах в западных СМИ нередко называют «фейками» и пропагандой.

При этом, как сообщила Райски, в Германии, Польше и Чехии уже созданы и работают специализированные организации, оказывающие правовую и практическую помощь украинским семьям в возвращении детей.

Ранее Райски заявила, что европейцы забирают украинских детей из-за психологического состояния родителей и законов о защите детей. По ее словам, украинские беженцы, пережившие травмы, не могут работать и воспитывать детей, что подтверждает государство. Европейское законодательство позволяет изымать детей, если родители травмированы и могут навредить им.