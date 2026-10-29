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НовостиНаука29 октября 2026 6:34

Полярные сияния могут начаться в ночь на 31 октября

Полярные сияния произойдут на Земле из-за магнитной бури, которая накроет Землю к концу октября
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Арина СЕРОВА
Полярные сияния произойдут на Земле из-за магнитной бури, которая накроет Землю к концу октября

Полярные сияния произойдут на Земле из-за магнитной бури, которая накроет Землю к концу октября

Фото: REUTERS.

Полярные сияния могут начаться в ночь на 31 октября. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Согласно расчетам ученых, геомагнитная активность, которая последние дни была повышенной, скоро достигнет пиковой точки. Именно 31 октября Землю накроет очередная буря. Ее мощь будет варьироваться на уровне от G1 до G2.

Также возмущения станут сильнее ощущаться из-за второй корональной дыры, которая выходит сейчас на линию взаимодействия с нашей планетой. Буря по текущему прогнозу ожидается относительно короткой и продлится около 12-15 часов. В связи с этим специалисты отмечают, что скоро люди смогут увидеть красочное сияние на Севере.

«Возможность наблюдения полярных сияний предварительно может возникнуть в первые часы бури, то есть на стыке 30 и 31 октября», - говорится в публикации.

Ранее KP.RU писал, что 24 октября в космическом пространстве произошло редкое явление. Венера «слилась» с Солнцем - это астрономическое событие, при котором планета оказывается примерно на одной линии с Землей и Солнцем