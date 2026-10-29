Новосибирец, избивший жену в подъезде, вышел из СИЗО после двух суток ареста

После инцидента мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Фото: Росгвардия по Новосибирской области

Мужчина, задержанный после избиения жены в подъезде дома на улице Зорге в Новосибирске, провел под административным арестом двое суток и вышел на свободу. Штраф ему не назначали. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Кировском районном суде.

Инцидент произошел вечером 20 октября. 48-летний мужчина избивал супругу в квартире и подъезде многоэтажки, пока она держала на руках их маленького сына. Женщине удалось укрыться с ребенком у соседей. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и доставили в отдел полиции.

В отношении него составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. Позже ему назначили двое суток административного ареста.

— Штрафа никакого не было. Двое суток административного ареста по статье 20.1 КоАП РФ, — сообщили в суде.

После произошедшего женщину и ребенка доставили в медучреждение. В Следственном комитете сообщали, что у обоих диагностировали травмы, но угрозы жизни не было. Следователи организовали доследственную проверку. Пострадавшая собирается разводиться с мужем. Теперь сибирячка опасается за жизнь себя и ребенка и намерена действовать дальше с помощью адвокатов.

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