Президенту Армении стало хуже: что известно

Hraparak: самочувствие президента Армении Хачатуряна ухудшилось. Фото: Gehad Hamdy/dpa/ Global Look Press

Здоровье президента Армении Ваагна Хачатуряна за последние недели ухудшилось, из-за чего он отменяет запланированные мероприятия. Об этом сообщает онлайн-издание hraparak.am со ссылкой на собственные источники.

Газета обращает внимание, что глава страны в последнее время редко появляется в своей резиденции. Некоторые очевидцы, по данным источников, замечали заметные изменения в его внешнем облике.

«Он не участвовал в церемонии памяти жертв теракта в армянском парламенте 27 октября 1999 года, а также отменил свое участие в ряде мероприятий, в том числе в мероприятиях (конференции по биоразнообразию-ред.) COP-17, за исключением открытия одного из них, где выступил с речью», - следует из материала.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян высказался по поводу ухода страны из ОДКБ. По его словам, Ереван по-прежнему не видит возможности возвращаться в состав организации.