Исследователи нашли в месте из Библии кое-что необычное: Это может быть Ноев ковчег

Находку сделали участники проекта Noah's Ark Scans во время бурения формации Дурупынар, которая напоминает огромное судно Фото: noahsarkscans.com

В Турции исследователи обнаружили обугленную древесину в месте, где предположительно могут находиться остатки библейского Ноева ковчега. Об этом сообщает издание LADbible.

Находку сделали участники проекта Noah's Ark Scans во время бурения формации Дурупынар, расположенной примерно в 29 километрах от горы Арарат. Это образование длиной около 157 метров по форме напоминает огромное судно. Исследователи считают, что его размеры соответствуют описанию ковчега в Библии.

На глубине почти девяти метров специалисты обнаружили обугленные и нетронутые огнем фрагменты древесины. Вице-президент проекта Эндрю Джонс допустил, что находка может иметь библейское происхождение.

«Возможно, мы нашли обугленные остатки Ноева ковчега», — заявил исследователь.

При этом Джонс признал, что древесина могла остаться от костра пастуха, который укрывался в этом месте несколько столетий назад. Многие геологи также считают саму формацию естественным образованием, а не остатками древнего корабля.

Ранее участники Noah's Ark Scans начали бурение формации Дурупынар и обнаружили в образцах грунта слои с высоким содержанием органических веществ. Кроме того, буры наткнулись на необычно твердую преграду, которую исследователи приняли за возможные остатки верхней палубы ковчега. По данным георадаров, под землей также находятся полости, напоминающие коридоры и помещения судна. Для дальнейшего изучения объекта специалисты планировали использовать специального подземного робота.