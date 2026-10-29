Европеец развелся с женой и решил воевать за кошку: Он хотел встречаться по графику, но всплыл нюанс

Фото: Андрей АБРАМОВ.
В Нидерландах мужчина после развода с женой попытался через суд добиться права регулярно видеться с кошкой, оставшейся у бывшей супруги. Об этом свидетельствуют документы окружного суда Амстердама.
Бракоразводный процесс пары продолжался два года. К моменту разбирательства мужчина уже съехал из общего дома, где остались его бывшая жена и домашняя любимица. Тогда он попросил суд установить график встреч с животным. По его задумке, кошка должна была жить у него каждую вторую неделю либо проводить с ним выходные.
Однако женщина выступила против. Она объяснила, что кошка уже пожилая, страдает тяжелыми хроническими заболеваниями и нуждается в постоянном лечении. Кроме того, по словам бывшей супруги, мужчина после переезда не интересовался питомцем и не помогал оплачивать дорогостоящие услуги ветеринара.
В итоге суд отказался рассматривать просьбу мужчины, поскольку законодательство страны не предусматривает установления графика общения с домашними животными.
Ранее российский юрист Александр Манько объяснил, как супругам делить домашних питомцев при разводе. По его словам, купленные в браке животные считаются совместным имуществом. При этом суд может учитывать, кто именно ухаживал за питомцем, оплачивал ветеринарные услуги и к кому животное сильнее привязано. Чтобы избежать подобных споров, эксперт посоветовал заранее договариваться о судьбе питомца или прописывать соответствующие условия в брачном договоре.