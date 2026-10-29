Российские военные обнаружили натовскую мину у объездного пути в Алешках Фото: REUTERS.

Военнослужащие группировки войск «Днепр» обнаружили натовскую мину в районе объездного пути в город Алешки. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 29 октября.

По данным ведомства, найденный боеприпас — 60-миллиметровая осколочно-фугасная мина. Согласно маркировке «HE 60MA» на корпусе, она предназначена для применения в минометах стандарта НАТО.

Ранее KP.RU писал, что российские военные объявили режим тишины в районе Алешек для проведения гуманитарной операции. Необходимо было организовать инженерную разведку и обеспечить безопасное движение колонны с социально значимыми грузами.

23 октября украинский и российский омбудсмены Дмитрий Лубинец и Яна Лантратова встретились на белорусско-украинской границе. Они обсудили гуманитарные вопросы, включая ситуацию в Алешках Херсонской области.