Ядерный арсенал США под угрозой: в защитной лаборатории начались сбои – что происходит? Фото: REUTERS.

В США обнаружили серьезные нарушения безопасности в лаборатории, отвечающей за защиту американского ядерного арсенала. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на результаты федерального расследования.

Проверка выявила, что сотрудники Лаборатории специальных технологий в калифорнийском городе Санта-Барбара обрабатывали секретную информацию на компьютерах, не предназначенных для работы с такими данными. Одному из нарушений присвоили высшую категорию опасности, предполагающую реальный ущерб или серьезную потенциальную угрозу национальной безопасности.

Компания Mission Support and Test Services, управляющая объектом, теперь может получить штраф в размере 196 350 долларов. При этом американские власти не раскрывают, какие именно секретные материалы оказались под угрозой и получили ли к ним доступ посторонние.

Сам инцидент обнаружили еще в марте 2024 года. В июне 2025-го на объекте прошла проверка, а спустя несколько месяцев началось официальное расследование. Лаборатория занимается технологиями контроля ядерного оружия, разведкой и обнаружением ядерных угроз за рубежом.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Пентагон удалил секретные документы из закрытой компьютерной системы после публикации сведений о войне с Ираном. Материалы содержали информацию о расположении американских военных кораблей, подразделений и вооружений. Доступ к документам был ограничен через внутреннюю сеть SIPRNet, предназначенную для работы с секретными данными. При этом осталось неизвестным, смогут ли американские военные в дальнейшем пользоваться изъятыми материалами.