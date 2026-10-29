В Турции произошла жуткая авария: пострадали десятки людей

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В Турции не менее 15 человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в провинции Шырнак. Об этом сообщает местное информационное агентство IHA.

Авария произошла утром 29 октября около 06:15 по местному времени недалеко от деревни Хиляль на юго-востоке страны. Автобус следовал из Антальи в Хаккяри, когда столкнулся с фурой.

От сильного удара пассажирский транспорт вылетел с дороги и врезался в крышу жилого дома, после чего остановился. В результате ДТП травмы получили 15 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее в Турции произошла еще одна крупная авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. ДТП случилось 11 октября, когда после столкновения с грузовым автомобилем автобус опрокинулся. В результате погибли 11 человек, еще 26 получили ранения. На опубликованных с места происшествия кадрах было видно, что у пассажирского транспорта полностью выбито лобовое стекло.