Дагделен: звонок Стубба и Стере Путину должен стать примером для других стран ЕС Фото: REUTERS.

Телефонный разговор лидера Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гар Стере с президентом России Владимиром Путиным должен послужить примером для остальных европейских стран. Такое мнение высказала внешнеполитический эксперт немецкой партии «За социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) Севим Дагделен в статье для газеты NachDenkSeiten.

«Телефонный разговор между главами правительств Финляндии и Норвегии остается проблеском надежды. Тем более что эти две страны, граничащие с Россией, по-видимому, осознают необходимость диалога», - написала она.

По мнению Дагделен, звонок должен стать примером для подражания. Она отметила, что раз европейские лидеры в целом не готовы к разговору, инициативу могли бы взять на себя хотя бы отдельные государства континента. При этом эксперт считает, что уже сейчас становится очевидно - Германии придется заплатить высокую цену за нежелание сотрудничать с РФ.

Напомним, что Путин провел переговоры со Стуббом и Стере по инициативе Финляндии и Норвегии. Стороны детально обговорили пути разрешения конфликта на Украине.